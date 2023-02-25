السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بأنحاء المحافظات.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ72 ساعة المقبلة ولنهاية الأسبوع أيضًا، وذلك تأثرًا بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجذب إليه رياحًا جنوبية دافئة تؤثر على كل الأنحاء.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين المقبل 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة طقس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل محكمة النقض لحضور جلسة الطعن على حكم حبسه

مرتضى منصور يُسلم نفسه قبل نظر الطعون على حكم حبسه

نيابة النقض توصى برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أسماء 111 متهمًا في «طلائع حسم الإرهابية»

للمرة الأولى.. كبار القراء يشاركون فى إحياء ليلة النصف من شعبان

وزير العمل الأردني: علاقتنا مع مصر متينة وقنوات الاتصال مفتوحة لتذليل العقبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى