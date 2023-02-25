توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بأنحاء المحافظات.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ72 ساعة المقبلة ولنهاية الأسبوع أيضًا، وذلك تأثرًا بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجذب إليه رياحًا جنوبية دافئة تؤثر على كل الأنحاء.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين المقبل 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.