دافئ نهارًا بارد ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد فى الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر وتزداد درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار ليصل الطقس وسط النهار إلى جو دافئ ثم تقل ليسود طقس بارد ليلًا.

وفيما يخص الرؤية، تشهد الأجواء شبورة مائية خفيفة صباحًا لتكون درجات الرؤية غائمة جزئيًا، ولهذا فعلى المسافرين وقائدي السيارات صباحًا، وخاصة على الطرق السريعة توخي الحذر والالتزام بالسرعة المطلوبة.

وتكون درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية 22 درجة العظمى، و14 درجة الصغرى، مع ارتفاع نسبة الرطوبة من 40٪ إلى 85٪.

ويشهد الطقس ارتفاع سرعة الرياح لتصل إلى 36 كم/ ساعة، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وتعتدل حالة البحر، ليصبح ارتفاع موج البحر من 1.5 متر إلى 2.25 متر فوق سطح البحر، مع استمرار حالة جزر البحر التي كانت بدرجة ملحوظة خلال الأيام الماضية حتى الأسبوع المقبل نتيجة لارتفاع الضغط الجوي.

طقس الاسكندرية

طقس الاسكندرية