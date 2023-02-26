الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد فى الإسكندرية

طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر وتزداد درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار ليصل الطقس وسط النهار إلى جو دافئ ثم تقل ليسود طقس بارد ليلًا.

وفيما يخص الرؤية، تشهد الأجواء شبورة مائية خفيفة صباحًا لتكون درجات الرؤية غائمة جزئيًا، ولهذا فعلى المسافرين وقائدي السيارات صباحًا، وخاصة على الطرق السريعة توخي الحذر والالتزام بالسرعة المطلوبة.

وتكون درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية 22 درجة العظمى، و14 درجة الصغرى، مع ارتفاع نسبة الرطوبة من 40٪ إلى 85٪.

ويشهد الطقس ارتفاع سرعة الرياح لتصل إلى 36 كم/ ساعة، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وتعتدل حالة البحر، ليصبح ارتفاع موج البحر من 1.5 متر إلى 2.25 متر فوق سطح البحر، مع استمرار حالة جزر البحر التي كانت بدرجة ملحوظة خلال الأيام الماضية حتى الأسبوع المقبل نتيجة لارتفاع الضغط الجوي.

طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية طقس دافىء ارتفاع درجات الحرارة الإسكندرية الأرصاد طقس

مواد متعلقة

مشغل الخير حياة.. نشاط تطوعي لتشغيل اليد البسيطة وكسوة الاسر المحتاجة

ورش مخلفات صديقة للبيئة.. فعاليات متاحف الإسكندرية ضمن مبادرة «متاحف خضراء»

العظمى 19 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس في الإسكندرية

المعهد القومى لعلوم البحار: انحسار مياه محطة الرمل ظاهرة طبيعية ولا داعى للقلق

من 2018 لـ 2023 .. قرية الأحرار ينقذها التطوير بأمر رئاسي

للمرة الأولى.. انحسار مياه البحر عن شاطئ كورنيش محطة الرمل

فخر الهوية.. تصميمات مصرية قديمة بلمسة «إيهاب توفيق» باستخدام الذكاء الصناعي

أهالي قرية الأحرار: حياتنا كانت كابوس قبل «حياة كريمة»

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟