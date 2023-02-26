موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "توتنهام".

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

معلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يتولى المعلق "عصام الشوالي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لمواصلة نغمة الانتصارات المحلية وحصد الثلاث نقاط، من أجل تأمين مكانه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدروي الانجليزي.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وإيقاف نزيف النقاط في المباريات المحلية، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022-2023.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر بشكل مفاجئ أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي.

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

بينما يتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة.