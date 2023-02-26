يتضاعف البحث من قبل عشاق الكرة والمحبين عن التساؤل عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ونستكمل اليوم من جديد مباريات الدوري للأبطال الآسيوي، حيث سنتابع نصف النهائي بالمعسكر الغربي، عقب إنتهاء مباريات الشرق الآسيوي بتأهل اوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-2-2023 والقنوات الناقلة

وتنطلق اليوم الأحد مباريات ضمن الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني والإيطالي بالإضافة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

نبدأ بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب فولاد خوزستان، ليواجه الدحيل الفائز على الشباب، لتحديد المتأهل لمباراة النهائي أمام اوراوا ريد دياموندز.

كما سنتابع اليوم مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي أبرزها مباراة برشلونة ضد ألميريا، بينما نتابع في الدوري الإيطالي أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الـ24، بالإضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023

مباريات الدوري المصري

نادي سموحة - فريق حرس الحدود بتمام الساعة 17:00 مصر، والساعة 18:00 بتوقيت السعودية على قناة OnTime Sports 1.

مباريات دوري أبطال آسيا - نصف النهائي

الدحيل - الهلال بتمام الساعة 17:00 مصر، 18:00 السعودية على قناة SSC1 HD.



مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 25

توتنهام هوتسبير - فريق تشيلسي في تمام الساعة 15:30 مصر، 16:30 السعودية على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو - فريق جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو - فريق بلد الوليد ويكون في تمام الساعة 17:15 مصر، 18:15 السعودية على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا - برشلونة 19:30 مصر، الساعة 20:30 السعودية على قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية - فريق أوساسونا في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1.