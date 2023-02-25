أهداف مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا «2-2»

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدفين لكل منهما.

نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز



وأنهى فريق صن داونز الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وسجل بيتر شالوليلي، هدف التقدم لفريق صن داونز في الدقيقة 30 بعد كرة عرضية أرضية من ثمبا زواني لصالح صن داونز مرت من أمام علي معلول، ووصلت لشالويلي الذي سجلها في المرمى.

وأهدر محمد هاني، ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 51، تحصل عليها بيرسي تاو بعد عرقلته داخل منطقة جزاء صن داونز.

وسدد هاني الكرة على يمين الحارس وتصدى لها الأخير.

وأعاد محمد عبد المنعم الأهلي للمباراة بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 من رأسية رائعة بعد ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليمنى.



وأضاف حسين الشحات، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74، قبل أن يتعادل تابيلو موريرا لصن داونز في الدقيقة 80.

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال إفريقيا



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وخسر الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، وتلاها

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، يوم 4 مارس المقبل، على ستاد الأهلي وي السلام، بالمباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والقطن يوم 11 فبراير الجاري، بالجولة الأولى، نظرًا لارتباط الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري، والتي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراتي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز أمام الداخلية والمقاولون العرب نظرًا لارتباط الأهلي بالمشاركة في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ورفع الأهلي رصيده لنقطة واحدة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها صن داونز برصيد 7 نقاط، ويليه فريق الهلال السوداني، في المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، فيما يقبع القطن الكاميروني في قاع المجموعة بدون نقاط.