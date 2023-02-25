صلاح وجاكبو يقودان هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه كريستال بالاس، ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم، وبجواره

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: جوردان هيندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة بدلاء ليفربول لمباراة اليوم على النحو الآتي: "كيليهير، فابينو، روبرتو فيرمينو، كورتس جونز، هارفي إليوت، كوستاس تسيميكاس، فابيو كارفاليو، بايتشيتش، ويليامز.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته الأخيرة وتحقيق المزيد من الانتصارات، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد كبير، بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل، يرغب فريق كريستال بالاس، تحت قيادة المدرب السنغالي باتريك فييرا، في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسن موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.



ويدخل فريق كريستال بالاس هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام كلًا من برايتون وبرينتفورد في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ12 بترتيب البطولة برصيد 26 نقطة.