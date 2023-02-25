الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اعتداء جماهير الترجى على حافلة الزمالك فى تونس (صورة)

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

تعرضت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لواقعة اعتداء من جانب عدد من جماهير الترجي التونسي عقب أحداث المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وكان الزمالك خسر بهدفين نظيفين مساء السبت أمام الترجي، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقامت مجموعة من جماهير الترجي بإلقاء الحجارة على زجاج الحافلة الذي تهشم، لكن دون حدوث أي إصابات من جانب الفريق.

ويتواجد الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويواصل الترجي صدارة المجموعة الرابعة ويصل للنقطة التاسعة، وعلى الجانب الآخر يتذيل الزمالك جدول الترتيب بنقطة وحيدة بعد مرور 3 جولات.

الترجي التونسي والزمالك الترجي التونسي مباراة الزمالك والترجي الزمالك دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلى بعد التعادل مع صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

اعتداء جماهير الترجى على حافلة الزمالك فى تونس (صورة)

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

أطراف ملف «الدواجن البرازيلية» تتحدث.. توقعات بتراجع كيلو «الفراخ الحيّة» إلى 65 جنيهًا

شقيق ضحية غدر زوجها بالفيوم: عايزين حق أختى وحماتها شاركت فى الجريمة

معلم فصل.. تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟