اعتداء جماهير الترجى على حافلة الزمالك فى تونس (صورة)

تعرضت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لواقعة اعتداء من جانب عدد من جماهير الترجي التونسي عقب أحداث المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وكان الزمالك خسر بهدفين نظيفين مساء السبت أمام الترجي، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقامت مجموعة من جماهير الترجي بإلقاء الحجارة على زجاج الحافلة الذي تهشم، لكن دون حدوث أي إصابات من جانب الفريق.

ويتواجد الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويواصل الترجي صدارة المجموعة الرابعة ويصل للنقطة التاسعة، وعلى الجانب الآخر يتذيل الزمالك جدول الترتيب بنقطة وحيدة بعد مرور 3 جولات.