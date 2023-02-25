الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد التعادل مع صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدفين لكل منهما.

وأهدر محمد هاني، ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 51، تحصل عليها بيرسي تاو بعد عرقلته داخل منطقة جزاء صن داونز.

وسدد هاني الكرة على يمين الحارس وتصدى لها الأخير.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره القطن الكاميروني ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، يوم 4 مارس المقبل، على ستاد الأهلي وي السلام، بالمباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ثم يواجه الأهلي فريق صن داونز يوم 11 مارس المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في جنوب أفريقيا.

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وخسر الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والقطن يوم 11 فبراير الجاري، بالجولة الأولى، نظرًا لارتباط الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية يوم 11 فبراير الجاري، والتي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراتي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز أمام الداخلية والمقاولون العرب نظرًا لارتباط الأهلي بالمشاركة في مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لنقطة واحدة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها صن داونز برصيد 7 نقاط، ويليه فريق الهلال السوداني، في المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، فيما يقبع القطن الكاميروني في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من 12 انتصار و4 تعادلات في 16 جولة لعبها بالبطولة حتى الآن.

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