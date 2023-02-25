فرص تأهل الزمالك بعد الهزيمة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تأزم موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في عبور مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد السقوط أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة الزمالك والترجي

وجاءت نتيجة مباراة الزمالك ضد الترجي بسقوط الأول أمام الثاني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس".

أهداف مباراة الزمالك والترجي

أحرز محمد علي بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 بعد خطأ فادح من محمد عواد قبل أن يتابع مهاجم الفريق التونسي الكرة في الشباك.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من الهوني تابعها زميله في الشباك.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تصدر الترجي التونسي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد الانتصار على أندية المريخ وشباب بلوزداد والزمالك.

وجاء المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الخسارة أمام الترجي ثم التعادل مع الزمالك والفوز على شباب بلوزداد.

وجاء شباب بلوزداد ثالثًا برصيد 3 نقاط من الفوز على الزمالك والخسارة أمام الترجي والمريخ.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع المريخ بدون أهداف وهزيمته من بلوزداد والترجي.



سيناريوهان يؤهلان الزمالك إلى ربع النهائي

على الرغم أن الزمالك لم يحصل سوى على نقطة واحدة فقط، إلا أنه مازال لديه آمالا كبيرة للتأهل إلى الدور المقبل.

وأمام الفارس الأبيض، سيناريوهان فقط أحدهما الفوز في جميع مباراياته المتبقية ليحصد 9 نقاط كاملة، ويصبح رصيده 10 نقاط ووقتها سيحتاج الزمالك تعثر المريخ في إحدى مبارياته ضد الترجي أو بلوزداد نظرا لامتلاكه 4 نقاط.

أما شباب بلوزداد فأقصى عدد من النقاط سيصل إليه بعد الهزيمة أمام الزمالك هو 9 نقاط وهذا إذا فاز على الترجي والمريخ.

أما في السيناريو الآخر فهو الفوز على الترجي والمريخ في القاهرة، والتعادل مع بلوزداد في الجزائر وحينها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة.

وكذلك سيحتاج لتعثر الفريق الجزائري أمام الترجي في تونسي، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر.

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7، ووقتها سيكون بحاجة لفوز الترجي على بلوزداد في تونس وانتصار المريخ على بلوزداد في الجزائر.

وحينها قد يتأهل بفضل تفوقه على المريخ في المواجهات المباشرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

من المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، أمام الترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتُجرى محاولات من جانب نادي الزمالك لإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباراة لإحياء آماله في التأهل، وإلا سيودع البطولة الأفريقية مبكرًا.