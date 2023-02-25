السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا

الاهلي
الاهلي

مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا بعد خوض المارد الأحمر أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 أمام فريق نادي الهلال السوداني والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ويقتنص ثلاث نقاط من النادي الأهلي، فيما يبحث جمهور القلعة الحمراء عن مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشوار ناديهم في البطولة الأهم في أفريقيا ولديهم أمل كبير في ناديهم في استعادة اللقب الذي حافظوا عليه لموسمين متتاليين وتحقيق حلم الحادية عشر.

موعد مباراة مصر والسنغال في كأس افريقيا للشباب والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات

خطأ فادح من عواد يمنح الترجى هدف التقدم على الزمالك

 

مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا

الأهلي وصن داونز

ويخوض النادي الأهلي اللقاء القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور المجموعات حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت من استاد الأهلي وي السلام فيما يستطيع جمهور الكرة متابعة اللقاء بين الفريقين بتوقيت دول شمال أفريقيا “المغرب والجزائر وتونس” في تمام الساعة الثامنة مساء هو بتوقيت مكة المكرمة تنطلق المباراه فى تمام الساعة العاشرة مساء.

الأهلي والقطن الكاميروني

ويذاع اللقاء بين فريقي النادي الأهلي والقطن الكاميروني ضمن دور المجموعات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس القادم حيث يستضيف اللقاء استاد الأهلى وي السلام.

الأهلي وصن داونز “مباراة العودة”

فيما يخوض المارد الأحمر لقاء العودة أمام فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقيا في السابع من شهر مارس القادم بجنوب إفريقيا ويتم تحديد موعد اللقاء لاحقا.

 

مجموعه النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي حيث تضم تلك المجموعة كلا من فريق نادي صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني ويأتي الترتيب على النحو التالي:

  • المركز الاول: صن داونز  خاض مباراتين لديه 6  نقاط.
  • المركز الثاني: الهلال السوداني خاض ثلاث مباريات ولديه 6 نقاط.
  • المركز الثالث: الأهلي خد مباراة واحدة دون أي نقاط في رصيده.
  • المركز الرابع: القطن الكاميروني خاض مباراتين ولا يملك أي نقاط.
مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا الاهلى الاهلي وصن داونز النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الأرضية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

الأهلي يكشف حقيقة رحيل كهربا إلى الشارقة الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

أبرز قرارات وزير الصحة خلال جولته في دمياط

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت 25-2-2023 التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال