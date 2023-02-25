تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا

مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا بعد خوض المارد الأحمر أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 أمام فريق نادي الهلال السوداني والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ويقتنص ثلاث نقاط من النادي الأهلي، فيما يبحث جمهور القلعة الحمراء عن مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشوار ناديهم في البطولة الأهم في أفريقيا ولديهم أمل كبير في ناديهم في استعادة اللقب الذي حافظوا عليه لموسمين متتاليين وتحقيق حلم الحادية عشر.

مواعيد مباريات الأهلي في أفريقيا

الأهلي وصن داونز

ويخوض النادي الأهلي اللقاء القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور المجموعات حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت من استاد الأهلي وي السلام فيما يستطيع جمهور الكرة متابعة اللقاء بين الفريقين بتوقيت دول شمال أفريقيا “المغرب والجزائر وتونس” في تمام الساعة الثامنة مساء هو بتوقيت مكة المكرمة تنطلق المباراه فى تمام الساعة العاشرة مساء.

الأهلي والقطن الكاميروني

ويذاع اللقاء بين فريقي النادي الأهلي والقطن الكاميروني ضمن دور المجموعات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس القادم حيث يستضيف اللقاء استاد الأهلى وي السلام.

الأهلي وصن داونز “مباراة العودة”

فيما يخوض المارد الأحمر لقاء العودة أمام فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقيا في السابع من شهر مارس القادم بجنوب إفريقيا ويتم تحديد موعد اللقاء لاحقا.

مجموعه النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويقع النادي الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي حيث تضم تلك المجموعة كلا من فريق نادي صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني ويأتي الترتيب على النحو التالي: