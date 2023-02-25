موعد مباراة مصر والسنغال في كأس افريقيا للشباب والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات

موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم افريقيا للشباب والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها، نظرًا لكون مباراة اليوم تعد حاسمة في مستقبل الجيل الحالي لمنتخب الشباب.

ويتطلع منتخب الشباب بقيادة محمود جابر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لإحياء آمال الفريق في التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية.

ويصعد لربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها القاهرة حتى الحادي عشر من مارس أول وثان كل مجموعة من المجموعات الثلاثة، بالإضافة لأفضل منتخبين في المراكز الثلاثة.

وتعد بطولة إفريقيا هي المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب وتستضيفها إندونيسيا الصيف القادم، حيث يصعد للمونديال أربع منتخبات من البطولة.

موعد مباراة مصر والسنغال فى كأس أمم افريقيا للشباب والقنوات الناقلة

يلتقي في السابعة من مساء اليوم منتخبا مصر والسنغال للشباب على ستاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أفريقيا للشباب، كما يلتقي في نفس التوقيت منتخبا نيجيريا وموزمبيق فى نفس الجولة ولكن على ستاد الجيش بالسويس.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية المباراة لكونها الناقل الحصري للبطولة، فيما تنقل تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة السنغال

السنغال برصيد 6 نقاط نيجيريا برصيد 3 نقاط مصر برصيد 1 نقطة موزمبيق برصيد 1 نقطة.

فرص منتخب مصر للتأهل لربع نهائى بطولة افريقيا للشباب

يملك منتخب مصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائى ببطولة الأمم الافريقية للشباب، الفرصة الأول عن طريق فوز الفراعنة على السنغال، وفوز موزمبيق على نيجيريا، وأن عامل الأهداف فى صالح منتخب مصر.

كما تملك مصر فرصة أخرى للصعود لدور الثمانية، عن طرق الفوز على السنغال والصعود كأفضل ثوالث فى اليطولة.

ترتيب المجموعة الثانية فى البطولة الافريقية للشباب

أوغندا برصيد 4 نقاط الكونغو برصيد 4 نقاط جنوب السودان برصيد 3 نقاط جمهورية افريقيا الوسطى برصد 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة افريقيا للشباب