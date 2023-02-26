الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات أمريكا تعلن تحطم طائرة خفيفة ومصرع طيارها فى ولاية ويسكونسن

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أعلنت السلطات الأمريكية تحطم طائرة خفيفة ومصرع طيارها في أحد الموانئ بولاية ويسكونسن.

وتحطمت الطائرة قرب جسر ريتشارد آي بونج التذكاري الذي يعبر خليج سان لويس، ويربط بين مدينة دولوث في ولاية مينيسوتا، ومدينة سوبريور في ولاية ويسكونسن.

وقالت شرطة مقاطعة سان لويس، إن الضحية، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه رجل من هيرمانتاون يبلغ من العمر 52 عامًا، كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

كما جاء في البيان، أنه لم تتضرر أي مبان في المنطقة جراء الحادث.

ووصف قائد شرطة المقاطعة جوردون رامزي الطائرة بأنها نموذج مصغر، وقال في تغريدة إنها كانت مغمورة جزئيًا عندما وصلت الأطقم لأول مرة للبحث عن ناجين محتملين.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا حول العقوبات الأوروبية: تنتهك الإعلان العالمي

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

النمسا: مسودة جديدة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات

يتسع لـ40 ألف نزيل.. افتتاح أكبر سجن فى الأمريكتين

تركيا تعلن ترحيل نحو 2000 مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟