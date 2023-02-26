الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء اليمنى: الحكومة ستتعامل بحزم مع الإجراءات غير القانونية من قبل جماعة الحوثى

مجلس الوزراء اليمنى
مجلس الوزراء اليمنى

 أكد مجلس الوزراء اليمنى أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمنى، ستبوء بالفشل وأن الحكومة اليمنية ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.

 

وبحث المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - آخر التطورات في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم احتياطي البنك المركزى بمبلغ مليار دولار من السعودية، والإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات.


وأشاد مجلس الوزراء اليمني بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، معربا عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للسعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، مؤكدا أن هذا الدعم خطوة مهمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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