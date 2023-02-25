السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسام عبدالغفار يكشف تفاصيل انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، قائلًا إنه يوجد 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج.


وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc،  أن إجمالي التكلفة لفحص المقبلين على الزواج هي 220 جنيهًا للزوج أو الزوجة، أي أن الزوجين بـ440 جنيهًا، لافتًا إلى أن تكلفة التحاليل وحدها أكبر من ذلك بكثير، لكن الدولة المصرية تتحمل الفارق في أسعار التحاليل، والناس يستطيعون معرفة أسعار التحاليل إذا فضلوا إجراءها بالخارج.


وأوضح أننا نمتلك خطًا ساخنًا وهو 15335 للاستفسار عن التحاليل أو فحوصات ما قبل الزواج، لافتًا إلى أن نتيجة الفحوصات تظهر بعدها بحد أقصى 14 يومًا. 


وأشار إلى أن الـ303 مراكز هي فقط المخول لها إجراء هذه التحاليل كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه يتم عمل قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري، والشهادات التي تخرج هي شهادات مؤمنة من خلال QR كود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

أطراف ملف «الدواجن البرازيلية» تتحدث.. توقعات بتراجع كيلو «الفراخ الحيّة» إلى 65 جنيهًا

اعرف موعد شم النسيم 2023 والإجازة الرسمية

حصار «الإخوان».. ضربة لاقتصاد الجماعة بأمريكا اللاتينية بعد تصنيفها إرهابية فى باراجواى

سيناريوهات الأيام المقبلة للحرب الروسية الأوكرانية

على الطريقة العالمية.. شاشات وإضاءات فى اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج الإعلامى (صور)

اجتماع طارئ داخل الزمالك وتكليف سليمان وهدان برئاسة النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟