السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البرازيلي آمنة تمامًا».. رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

دواجن
دواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار الدولة باستيراد 50 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل، يستهدف سد الفجوة الحالية، والتي تقدر بنحو 40% بما يعادل 72 ألف طن شهريًا.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حجم الاستهلاك الشهري يصل إلى 180 ألف طن من الدواجن  خاصة بعد خروج 40 5 من المربيين والمنتجين من السوق، لافتًا إلى أن دخول الفراخ المستوردة سيؤدي إلى ضبط الأسواق.

ولفت إلى أن الدواجن البرازيلية المستوردة سليمة ومذبوحة وفق الشريعة الإسلامية والبرازيل، ضمن البلاد غبر الموبوءة، ومع وصول الشحنات يتم أخذ 3 عينات منها لفحصها في 3 جهات حكومية رسمية معاهد صحة الحيوان ومعاهد وزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات؛ للتأكد من سلامتها وصحتها، مشيرًا إلى أنه لم ولن يحدث استيراد غذاء أو دواجن غير صالحة.

وأكد أن ما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفراخ غير جيدة شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حملات ممنهجة من قبل جماعة الشر وكتائب الإخوان الإلكترونية لتشويه الدولة والتشكيك في أي قرارات تتخذها لصالح المواطن، وهذا أمر تعاني منه مصر بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الدولة تراعي مصلحة المواطن واستيراد الدواجن البرزيلية سبب وجود أزمة في السوق بعد خروج 40% من المربين سواء للتسمين أو البياضة أو الأمهات، وعودة السوق إلى طبيعته يستغرق بين 6-8 أشهر، ما دفع الدولة للجوء إلى هذا الحل، خاصة مع زيادة احتياجات المصريين لللحوم خلال شهر رمضان الكريم.

وقال إن أسعار الدواجن انخفضت بنحو 9 جنيهات، بعد قرار الحكومة الاستيراد، حيث تراجعت من 78 جنيهًا للكيلو، إلى 69 جنيهًا، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى أنها ستصل إلى 65 جنيهًا للكيلو خلال يومين، وهذا السعر جيد للمربيين والمنتجين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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