السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمانى سمير تطرب لجنة «الدوم» بأغنية «أنا بعشقك»

أماني سمير
أماني سمير

قدمت المتسابقة أماني سمير، أغنية "أنا بعشقك أنا"، للفنانة ميادة الحناوي، على مسرح برنامج "الدوم"، أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانة أنوشكا، والفنان حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابقة، خلال حلقة الليلة من برنامج “الدوم”، والمذاع عبر فضائية DMC، وقال الفنان حميد الشاعري: "حضورك جميل وحاسة بكل كلمة وحاجة جميلة".

وعلقت الفنانة أنوشكا، قائلة: "إحساسك وأنتي بتغني وأنتي مبسوطة انعكس عليا، ودي من أهم نقاط وقفة الفنان على المسرح، وانتي راقية  وقوية وتغني بسلاسة ونعومة"، ووصفها الشاعر الغنائي أمير طعمية بكلمة "روعة".

معلومات عن البرنامج

"الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

وشهدت النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

أماني سمير أنا بعشقك الدوم أنوشكا حميد الشاعري أمير طعيمة

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