أحمد صلاح حسنى لـ«كابيتانو مصر»: أعطيت للكرة حقها وكنت أول ناشيء يحترف بالخارج

أعرب الكابتن والفنان أحمد صلاح حسنى، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي حل ضيفًا على برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر فضائية "ON E"، عن اشتياقه لهتاف الجماهير في المدرجات.

وقال حسنى خلال استضافته ببرنامج كابيتانو مصر:"أعطيت الكرة حقها، وكنت أول ناشئ يحترف ويسافر ويلعب خارج مصر، وهذا الفكر لم يكن موجود في جيلي"، معقبا:"لكن دلوقتى الدنيا اتغيرت وممكن نشوف أكتر من محمد صلاح".

عن برنامج كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرنامج ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.