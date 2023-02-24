السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أنوشكا: كل من وصل لبرنامج «الدوم» فهو مشروع نجم ونرى تطور يوميًا

أنوشكا
أنوشكا

قالت الفنانة أنوشكا، عضو لجنة تحكيم الغناء ببرنامج "الدوم"، إن كل من وصل للبرنامج  فهو مشروع نجم، وكل مرة نرى التطور وأنهم يأخذون الموضوع بشكل جدي ويطورون من أنفسهم.

وكشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عضو لجنة التحكيم، خلال حلقة الليلة من “الدوم”، والمذاع عبر فضائية DMC،  أن كل عناصر الأغنية من لح وكلمات وصوت هي أسباب نجاحها، وزاد عليهم التأثيرات الصوتية.

وأكد الفنان حميد الشاعري، عضو لجنة التحكيم، أن الشخصية الفنية هي من تقنع الشخص بأنه لا يكذب وهذ مهم جدًا لأن تصدق شخصية الفنان.

تفاصيل البرنامج

"الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

أنوشكا الدوم مشروع نجم تفاصيل البرنامج حميد الشاعري أمير طعيمة

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