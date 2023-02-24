الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: المحاور الجديدة بتكلفة عالية وستقلل الكثافة والتلوث

تطوير طرق ومحاور
تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده خطة تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى والطريق المؤدي لمناطق محافظة الجيزة، إنه كان هناك كتلة سكانية ضخمة جدًا في المنيل والزمالك والمهندسين ومدينة الشيخ زايد وأكتوبر وامتدادها وباقي المحافظات.

وأضاف الرئيس أن هذه الكتلة كان حجم الحركة  فيها  يعاني خلال السنوات الماضية من قلة المحاور التي يتحرك عليها، مؤكدًا أن الـ 200 كيلو ستحل ويقللوا كثافة الحركة على باقي المحاور وحجم التلوث، وحجم استهلاك الوقت والوقود.

تكلفة المشروع ضخمة

وأكد الرئيس أن تكلفة الـ 200 كيلو كبيرة جدًا لأننا لا نعمل في أرض زراعية فقط ولكن مباني ونضطر لتعويض المزارع  والمباني.

وقال المهندس المسئول إنه تمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري لهيئة الهندية بالقوات المسلحة، وعدد من المكاتب الاستشارية، لإعادة استخدام المواد الحجرية ولتقليل التكلفة المالية والتلوث. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي محاور تكلفة التلوث التكلفة المالية

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