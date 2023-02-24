الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع على كافة الأنحاء

طقس
طقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة  خلال أسبوع، اعتبارًا من غد السبت 25 فبراير وحتى الخميس 2 مارس 2023، حيثُ يسود طقس بارد صباحًا، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت الأرصاد، في بيان لها سابقًا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، حيثُ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من الأسبوع المقبل؛ ليكون الارتفاع تدريجي على مدار الأسبوع.

وأشارت إلى تكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، ممّا يجذب إليه رياح جنوبية دافئة تؤثر على كافة الأنحاء.

وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ونوهت هيئة الأرصاد على عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض كما تنصح بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا السبت: 

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غد ا حالة الطقس

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