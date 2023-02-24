حامد فارس: مصر ودول الخليج جسد متماسك بقلب واحد (فيديو)

تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن العلاقات المصرية الخليجية، مؤكدًا أن مصر ودول الخليج «قلب واحد»، وجسد واحد كلًا لا يتجزأ.

وقال فارس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام، والعلاقات المصرية السعودية بشكل خاص هي علاقات تمتاز بخصوصية، وتحتاج أن يكتب فيها الكثير والكثير من المقالات التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، على اعتبار أنها علاقات تضرب بجذورها أعماق الأرض والتاريخ.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن المواقف التاريخية التي تمت بين مصر ودول الخليج تؤكد على هذه المعاني التي دائمًا وابدًا يتم تنفيذها على واقع الأرض باعتبارها أفعال وليست أقوال.

العلاقات المصرية السعودية راسخة وثابتة

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وثابتة ومتينة انعكست بشكل كبير على حجم التطابق في الرؤى والمواقف السياسية والاقتصادية، والتي نتج عنها علاقات يحتذى بها بين الأمم، لافتًا إلى أن مصر والسعودية هما جناحى الأمة العربية، ويستطيعان أن يحققا معًا الكثير والكثير من النجاحات.