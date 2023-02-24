مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم «كارو» مع سيارة نقل فى البحيرة

لقى مواطن مصرعه، وأصيب اثنان آخران بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم لعربة "كارو" مع سيارة نقل بمركز كفر الدوار في البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم فى حادث تصادم عربة كارو، بعد اصطدامها بسيارة نقل بمنطقة كينج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.