الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023

معاشات
معاشات

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 وذلك استعدادا لتحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف التي تخدم أصحاب المعاشات ومستحقيه في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 10 مليون و 750 ألف مواطن ممن لباغوا السن القانوني للتعاقد وفقا لقانون العمل المصري.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 

تبدأ عملية صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن التقاعد عن شهر مارس المقبل وفقا للزيادة الاستثنائية التي نخصصتها الدولة في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 300 جنيه خلال الفترة من 1 - 8 مارس 2023 وذلك وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وهي كما يلي:-

  • تخصيص يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأقل من 1300 جنيه.
  • تخصيص يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأكثر من 1300 جنيه.
  • تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 7 - 8 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأكثر من 2300 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للمعلمين من عام 2023

منافذ صرف معاشات مارس 2023

اختارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات المستحقة للمتقاعدين عن العمل والبالغ عددهم أكثر من 10 مليون و 750 ألف مواطن وهى كما يلي:-

  • كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
  • البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة.
  • بنك ناصر الاجتماعي.
  • منافذ فوري.
  • كارت ميزة.
  • مكاينات الصرف الآلي للبنوك.

ومن المقرر أن تتم زيادة المعاشات السنوي في الميزانية العامة الجديدة للعام المالي 2023-2024 والذي يبدأ في شهر يوليو المقبل وذلك وفقا للمادة رقم 148 لسنة 2019 والتي تنص على ـم زيادة المعاشات بلغ قيمتها 15%  سنويا.

txt

موعد صرف معاشات مارس 2023 ومرتبات شهر فبراير

txt

بعد تبكير قبض الموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023

قيمة زيادة المعاشات 2023

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 و قيمة الزيادة ومواعيد صرفها تساؤلات يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية في ظل ارتفاع الأسعار حيث بلغت الزيادة وفقا لما يلي:-

  • معاش الـ 1000 جنيه وصل إلى 1300 جنيه.
  • معاش الـ 2000 جنيه وصل إلى 2300 جنيه.
  • معاش الـ 3200 جنيه وصل إلى 3500 جنيه.
  • معاش الـ 4000 جنيه وصل إلى 4300 جنيه.
  • معاش الـ 5000 جنيه وصل إلى 5300 جنيه.
  • معاش الـ 6000 جنيه وصل إلى 6300 جنيه.

اقرأ أيضا 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

مواعيد صرف معاشات صرف معاشات معاشات شهر مارس شهر مارس 2023 اموال المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفر الشيخ

بعد إصابته بنزيف دماغى.. وفاة الفنان السورى شادى زيدان

تشميع 14 سنترا غير مرخص للدروس الخصوصية في أحياء الإسكندرية

«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

عقب صراع مع المرض.. وفاة المخرج تيسير عبود

إصابة 6 إثر تصادم «تروسيكل وتوكتوك» فى طريق حوش عيسى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى