حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 وذلك استعدادا لتحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف التي تخدم أصحاب المعاشات ومستحقيه في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 10 مليون و 750 ألف مواطن ممن لباغوا السن القانوني للتعاقد وفقا لقانون العمل المصري.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023

تبدأ عملية صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن التقاعد عن شهر مارس المقبل وفقا للزيادة الاستثنائية التي نخصصتها الدولة في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 300 جنيه خلال الفترة من 1 - 8 مارس 2023 وذلك وفقا للمواعيد التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وهي كما يلي:-

تخصيص يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأقل من 1300 جنيه.

تخصيص يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأكثر من 1300 جنيه.

تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 7 - 8 مارس 2023 لأصحاب المعاشات الأكثر من 2300 جنيه.

منافذ صرف معاشات مارس 2023

اختارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات المستحقة للمتقاعدين عن العمل والبالغ عددهم أكثر من 10 مليون و 750 ألف مواطن وهى كما يلي:-

كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة.

بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ فوري.

كارت ميزة.

مكاينات الصرف الآلي للبنوك.

ومن المقرر أن تتم زيادة المعاشات السنوي في الميزانية العامة الجديدة للعام المالي 2023-2024 والذي يبدأ في شهر يوليو المقبل وذلك وفقا للمادة رقم 148 لسنة 2019 والتي تنص على ـم زيادة المعاشات بلغ قيمتها 15% سنويا.

قيمة زيادة المعاشات 2023

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023 و قيمة الزيادة ومواعيد صرفها تساؤلات يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية في ظل ارتفاع الأسعار حيث بلغت الزيادة وفقا لما يلي:-

معاش الـ 1000 جنيه وصل إلى 1300 جنيه.

معاش الـ 2000 جنيه وصل إلى 2300 جنيه.

معاش الـ 3200 جنيه وصل إلى 3500 جنيه.

معاش الـ 4000 جنيه وصل إلى 4300 جنيه.

معاش الـ 5000 جنيه وصل إلى 5300 جنيه.

معاش الـ 6000 جنيه وصل إلى 6300 جنيه.

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