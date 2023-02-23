أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف معاش شهر مارس 2023، لترتفع عمليات البحث بين أصحاب المعاشات عنه عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، لنحو 10.5 مليون مواطن في محافظات جمهورية مصر.

ويرصد “الدستور” موعد صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣، و أماكن الصرف و موعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش شهر مارس ٢٠٢٣

تبدأ وزارة المالية صرف معاشات شهر مارس، علي النحو التالي:

الشريحة الأولي: يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و 2 مارس 2023، صحاب المعاش اللذين يحصلون على معاش من 1300 جنيه.

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2023



الشريحة الثانية: يومي 5 و 6 مارس 2023، اصحاب المعاش اللذين يحصلون على معاش أكثر من 1300 وأقل من 2300 جنيه.

الشريحة الثالثة: يومي 7 و 8 مارس 2023، أصحاب المعاش أكثر من 2300 جنيه.

أماكن توافر صرف معاشات مارس 2023

تمثلت فيما يلي:

• منافذ البريد المصرى.

• البنوك والمحافظ الإلكتورنية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الإجتماعى.

• ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

• منافذ فورى وكارت ميزة.

ما هو موعد الزيادة الجديدة في المعاشات 2023؟

بالتزامن مع موعد صرف معاشات شهر مارس 2023.. يتصدر زيادة المعاشات البحث على محرك “جوجل” والتى من المقرر أن تتم زيادة المعاشات الجديدة في مطلع يوليو المقبل 2023، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وتنص المادة رقم 35 على أن صرف زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة في مارس 2023

معاش الـ 1000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة بدءاً من مارس 2023 تصل إلى 1300 جنيه.

معاش الـ 2000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة بدءاً من مارس 2023، تصل إلى 2300 جنيه.

معاش الـ 3200 جنيه، بعد الزيادة الجديدة بدءاً مارس 2023، تصل إلى 3500 جنيه.

معاش الـ 4000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة في مارس 2023، تصل إلى 4300 جنيه.

معاش الـ 5000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة في مارس 2023، تصل إلى 5300 جنيه.

معاش الـ 6000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة في مارس 2023، تصل إلى 6300 جنيه.