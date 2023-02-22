أيام قليلة وينتهي شهر فبراير ويبدأ الشهر الجديد ما يجعل أصحاب المعاشات يبحثون عن جدول صرف معاشات شهر مارس 2023 كي يعرفوا المواعيد المحددة لصرف معاشات كل فئة ومنع التزاحم في الأماكن المخصصة للصرف.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2023



يبدأ صرف معاشات شهر مارس بعد أسبوع بحيث يكون الأربعاء القادم 1 مارس، وفق ما أعلنته هيئة التأمين الاجتماعي، من المنافذ المعتادة سواء مكاتب البريد أو البنوك أو مكاتب الصرف الآلي ATM.



ويكون جدول صرف معاشات مارس 2023 كالتالي:



بحيث يبدأ صرف معاشات شهر مارس للفئِات التي تحصل على معاش يبدأ من 1300 جنيه يومي الأربعاء 1 مارس والخميس 2 مارس.





ويكون صرف المعاشات لمن يقبضون معاش أكثر من 1300 وأقل من 2300 جنيه يومي الأحد 5 مارس والاثنين 6 مارس



أما من يحصلون على معاش أكثر من 2300 جنيه يُصرف يومي الثلاثاء 7 مارس والأربعاء 8 مارس.



استمرار صرف الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

مازال يتم صرف معاشات مارس 2023 بالزيادة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر من العام الماضي ويبلغ قدرها 300 جنيه بتكلفة تصل إلى 31.5 مليار جنيه يستفيد منها 10.7 مليون مستحق معاش في مصر.



تصبح قيمة المعاشات الجديدة بعد هذه الزيادة كالتالي

معاش 1000 جنيه أصبح 1300 جنيه

معاش 2000 جنيه أصبح 2300 جنيه

معاش 3200 جنيه أصبح 3500 جنيه

معاش 4000 جنيه أصبح 4300 جنيه

معاش 5000 أصبح 5300 جنيه

معاش 6000 جنيه أصبح 6300 جنيه





رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2023



وضمن الحزمة المالية الجديدة، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بحيث يبدأ من 1700 جنيه بداية من يناير 2023 بدلا من 1400 جنيه.



ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.



ويترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته في يناير 2023 الماضي، بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعاش من 1105 جنيهات، ويكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.