الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط حجز مواعيد الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

ذوي الهمم
ذوي الهمم

ننشر تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، حيث يبحث أولياء أمور ذوي الهمم والمصابين أصحاب الإعاقة، عبر موقع التواصل الاجتماعي والبحث الإلكتروني، عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي، وفقًا لقانون الإعاقة الجديد.

بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

ويرصد "الدستور" نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، في سياق السطور التالية بعدما أصبح الأكثر بحثًا عبر جوجل.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

 

الخطوة الأولى : الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة عن طريق اللينك التالي:

http://car.smcegy.com 

الخطوة الثانية : الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخطوة الثالثة : اختيار المستشفى الراغب في إجراء الكشف فيها.

الخطوة الرابعة : كتابة كافة البيانات المطلوبة للمعاق.

الخطوة الخامسة : تحميل الأوراق المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمات،..إلخ).

الخطوة السادسة: الضغط على زر الحفظ .

ويتم الرد على طلب التقديم من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، حيث يتم الكشف خلال 3 أيام فقط من تقديم الطلب.

الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية للجمهور 2023

من الموقع الإلكترونية التي ينقسم تخصصها بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي موقع " المجالس الطبية المتخصصة"، حيث يخدم قطاع عريض من الجمهور أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والراغبون في المنحة المالية الشهرية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" ويتضمن التقديم إعداد تقرير طبي شامل يحصل عليه من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى الكشف الطبى قانون الإعاقة الجديد الاعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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رابط حجز مواعيد الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

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