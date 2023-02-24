رابط حجز مواعيد الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

ننشر تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، حيث يبحث أولياء أمور ذوي الهمم والمصابين أصحاب الإعاقة، عبر موقع التواصل الاجتماعي والبحث الإلكتروني، عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي، وفقًا لقانون الإعاقة الجديد.

ويرصد "الدستور" نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، في سياق السطور التالية بعدما أصبح الأكثر بحثًا عبر جوجل.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

الخطوة الأولى : الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة عن طريق اللينك التالي:

http://car.smcegy.com

الخطوة الثانية : الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخطوة الثالثة : اختيار المستشفى الراغب في إجراء الكشف فيها.

الخطوة الرابعة : كتابة كافة البيانات المطلوبة للمعاق.

الخطوة الخامسة : تحميل الأوراق المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمات،..إلخ).

الخطوة السادسة: الضغط على زر الحفظ .

ويتم الرد على طلب التقديم من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، حيث يتم الكشف خلال 3 أيام فقط من تقديم الطلب.

الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية للجمهور 2023

من الموقع الإلكترونية التي ينقسم تخصصها بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي موقع " المجالس الطبية المتخصصة"، حيث يخدم قطاع عريض من الجمهور أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والراغبون في المنحة المالية الشهرية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" ويتضمن التقديم إعداد تقرير طبي شامل يحصل عليه من خلال مستشفيات وزارة الصحة.