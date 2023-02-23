بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي للمعاقين خطوة لازمة وضرورية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي وفرتها الدولة لذوي الهمم والمعاقين لمنحهم الكثير من الحقوق التي تسهل عليهم حياتهم.

وتسعى الدولة لتمكين المعاقين المقدر عددهم وفق آخر إحصاء رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنحو 10.8 مليون نسمة، ووفقًا للتقديرات الأخيرة، فقد منحت وزارة التضامن نحو مليون منهم كارت الخدمات المتكاملة.

ميزات كارت الخدمات المتكاملة

وهناك عدد من المميزات الأساسية التي توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين من بينها خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، و التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية في جميع القطاعات.

كما تمنح ذوي الإعاقة الحق في الكشف المجانى بالمستشفيات فضلًا عن تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة للإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية علاوة على ميزة الإعفاء من الضرائب والدمج في المدارس والمعاهد.

والميزة الأهم هي إتاحة ميزة الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

الكشف الطبي للمعاقين

ومن ضمن الخطوات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمة الشاملة هي الاستعلام عن نتائج الفحص البدني للمعاقين، والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لأصحاب الهمم والإعاقات، لذا يتصدر البحث عن الكشف الطبي للمعاقين محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لحمل كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التي حددتها وزارة الصحة في مصر والتي جاءت كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع منصة المجالس الطبية المتخصصة “من هنـــــــــا“. اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. تعبئة بيانات المتقدم من اسم ورقم قومي ورقم الهاتف اختيار مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب. تحديد وسيلة الاستلام. النقر على استعلام، وعلى الفور سوف تظهر نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لكارت الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والمتمثلة في الآتي: