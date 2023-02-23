الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس وفد مصر بالجامعة العربية: نطالب إسرائيل بالتوقف عن التصعيد غير المقبول بـ«نابلس»

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال السفير محمد عرفي خطاب، رئيس وفد جمهورية مصر العربية، إن الدولة المصرية تؤكد إدانتها بأشد العبارات على اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية مما أسفر عن وقوع ضحايا نحتسبهم عند الله شهداء.

القضية الفلسطينية 

وأكد السفير محمد عرفي خطاب، خلال إلقاء كلمته بجلسة الجامعة العربية، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تؤكد استمرارها في دعم فلسطين ومطالبة إسرائيل بالتوقف فوراً عن هذا التصعيد غير المقبول والذي من شأنه الإضرار بمصالح الجميع بما فيهم دولة إسرائيل ذاتها.

وأضاف في حديثه، أن مصر تؤكد إدانتها التامة لقرار الحكومة الاسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وحدات استيطانية جديدة لما يمثله ذلك من مخالفة للمعاهدات والقوانين الدولية وزيادة حدة الاحتقان بفلسطين، قائلاً: "نطالب إسرائيل بشكل واضح الوقوف عن كافة الإجراءات الأحادية بما في ذلك هدم المنازل وتهجير المواطنين ومصادرة الأراضي واقتحام المسجد الأقصى وغيرها من التصرفات المنبوذة". 

وأشار إلى أن مصر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف مجدداً لإنقاذ حل الدولتين وعدم الانجراف وراء شعور الاستسلام الذي تولد نتيجة الجمهود السياسي تجاه القضية الفلسطينية.

مندوب مصر لدى الجامعة العربية محمد عرفي خطا القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية إدانة أحداث نابلس

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