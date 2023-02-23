الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادى الجديد تشارك فى توقيع اتفاقية إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة أثناء الاحتفاليه

أناب الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، لحضور احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى أُقيمت بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة، لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف.

جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والسفير البريطاني بمصر ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وممثلي الجهات المعنية.

وتم توجيه الدعوة لجامعة الوادي الجديد لحضور الطالب عبدالرحمن رجب، رئيس اتحاد طلاب  الجامعة؛ لحضور هذه الاحتفالية تقديرًا لدور الاتحادات الطلابية ودورهم البارز والمؤثر في تطوير وإنجاح كل ما بتعلق بالتعليم على أرض الجمهورية الجديدة.

رئيس جامعة الوادي الجديد احتفالية وزارة التعليم العالى اتفاقية تعاون بين الوزارة اتفاقية تعاون الجمهورية الجديدة

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