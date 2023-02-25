غدًا.. الأنبا مكاريوس يُتمم مراسم سيامة كهنة جدد بإيبارشية المنيا

يتمم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، غدا الأحد، بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، طقس سيامة عدد من الكهنة.

وكانت قد أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه نظراً لاحتياج الإيبارشية إلى كهنة جدد للخدمة في الأماكن الشاغرة، وبعد مقابلة لجنة الترشيحات لعدد كبير من المرشحين، وبعد أن تمت عدة لقاءات مع زوجاتهم وأسرهم، وكذلك توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية العديدة، وبعد إعلان الآباء الكهنة تم اختيار عدد من الكهنة من بينهم الشماس عماد فخري والشماس كيرلس شحاتة، والشماس أبانوب نبيل دانيال.

وأشارت الإيبارشية إلى أنه يوجد عدد كبير من المرشحين للكهنوت ستوالي اللجنة مقابلتهم تباعًا لاختيار دفعات قادمة، وإن وجد أي اعتراض أو تحفظ على أي من الشمامسة المذكورين، يمكن التواصل مع المطرانية والتي لن تأخذ بالاعتبار بأية شكاوى غير موضوعية أو مجهولة المصدر، وذلك حتى موعد أقصاه 23 فبراير، على أن تكون السيامات غدا 25 فبراير الجاري.

هذا وشارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، في الحفل الذي أقامته سفارة اليابان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني لليابان وعيد ميلاد جلالة الإمبراطور الياباني ناروهيتو، بحضور سفير اليابان والسيدة حرمه وسفراء عدد من الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأعرب السفير الياباني في مصر أوكا هيروشي عن تقديره للكنيسة القبطية ومحبته لقداسة البابا تواضروس الثاني.

كما اختتمت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ، مؤتمر الآباء الكهنة بدير الشهيد مار مينا العجائبي بكينج مريوط بالإسكندرية، تحت عنوان "بانورما رسالة رومية".

حاضر في المؤتمر الذي شارك فيه ٧١ من آباء كهنة الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه، وعدد من الآباء الكهنة والخدام.