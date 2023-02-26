الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الروم الأرثوذكس يحتفلون بأحد مرفع الجبن أو أحد نفي آدم

نيقولا
نيقولا

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الأحد، بحلول أحد مرفع الجبن، والذي يعني أنه بدء من غدا الاثنين ترتفع الألبان والأجبان عن موائد الصائمين من أبناء كنيسة الروم الأرثوذكس. 

ويعرف أيضا الأحد اليوم بسم أحد نفي آدم، ثم يليه الأحد الخامس يوم 5 مارس والمعروف باسم أحد الأرثوذكسية، ثم الأحد السادس يوم 12 مارس وهو المعروف باسم أحد غريغوريوس بالاماس، ثم الأحد السابع يوم 19 مارس وهو المعروف باسم أحد السجود للصليب، ثم الأحد الثامن وهو المعروف باسم أحد القديس يوحنا السلمي.

ثم الأحد التاسع يوم 2 أبريل وهو المعروف باسم أحد القديسة مريم المصرية، ثم أحد الشعانين وهو عاشر الاحاد الاحتفالية بالصوم الكبير وياتي يوم 9 أبريل، وأخيرا أحد عيد القيامة المجيد والذي يأتي يوم 16 أبريل. 

 

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