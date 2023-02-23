الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية "moi.gov.eg".

وتقرر بدايةً من يوم 18 فبراير الجاري زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى "31" سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد 36 معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة؛ لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان»، والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات، التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة، وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.             

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذًا ثابتًا ومتحركًا «موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة»، والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. 

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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