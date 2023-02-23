برلمانية: مصر لم تتقاعس لحظة عن مد يد العون للبنان

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، التي وجّه فيها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصريين وتأكيده على أن مصر لم تتقاعس لحظة عن مساعدة لبنان ومد يد العون له على مدار السنوات الماضية، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي، على وحدة واستقرار الدولة اللبنانية الشقيقة.

وقالت "إسماعيل" في بيانٍ اليوم، إن مصر تستجيب دائمًا لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للبنان، مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد "ميقاتي" في تصريحاته أن الرئيس السيسي، أرسل طائرة مساعدات للبنان لمواجهة الكوليرا بعد ساعات معدودة من حديثه معه حول الوباء واشادته بدور مصر الدائم في مساعدة لبنان على المستويات كافة.

وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عن أملها في أن تتمكن لبنان من اتخاذ جميع الاجراءات لانتخاب رئيس جديدٍ للبلاد بأسرع وقتٍ مُمكن مثمنة تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار وتأكيده على أن سعر الدولار سيهبط عشرات الآلاف عند انتظام الحياة الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهورية وأن أزمة الدولار سياسية وإذا تم انتخاب رئيس الجمهورية سينخفض عشرات الآلاف وأنه يسعى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاتخاذ كل الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعًا اليوم للبحث بآليات تضبط السعر.

وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة لبنان حتى يتحقق الأمن والاستقرار داخل الدولة اللبنانية، معربة عن ثقتها التامة في قدرة القوى السياسية الشرعية داخل لبنان والشعب اللبناني الشقيق على تخطي الأوضاع الراهنة داخل لبنان وتغليب المصالح العليا للبنان.