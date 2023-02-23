قائمة بوجبات تُساعد على تحسين مزاجك بعد الانفصال

الانفصال عن شريك الحياة من أصعب المواقف الإنسانية التي تمر بها العلاقات، وتسيطر مشاعر الضياع على طرفي العلاقة، ويصل الأمر في بعض الأحيان بأحدهما إلى الاكتئاب.

ويمكن أن يكون الأكل طريقة رائعة للتغلب على المشاعر المرتبطة بالانفصال ، ومع ذلك من الضروري أن تضع في اعتبارك ما تأكله.

تناول الأطعمة غير الصحية يبدو حلًا سريعًا إلا أنه لن يوفر الراحة الدائمة، فقد يكون له تأثير سلبي على الصحة.

ونرصد في السطور التالية، قائمة بوجبات تمنحك الدفء والرضا في الأوقات الصعبة التي تعقب الانفصال.

سوشي

صدق أو لا تصدق.. السوشي وخاصة السوشي الملئ بسمك السلمون لديه القدرة على تعزيز مستوى السيروتونين الخاص بك ويجعلك تشعر بالراحة بشكل أسرع من المعتاد، نعتقد أنه يمكن أن يساعد أيضًا في رفع مستويات سعادتك بعد الانفصال، فمن منا لا يحب السوشي الباهظ الثمن أو الوجبات السريعة.

معكرونة بالبروتين

قد تكون الكربوهيدرات مستهلكة إذا كنت تشاهد وزنك، ولكن في بعض الأحيان كل ما تحتاجه هو عناق مريح لا يمكن أن يوفره سوى طبق الباستا المفضل لديك، سواء كانت دجاج ألفريدو كريمي أو طبق مكرونة بالمأكولات البحرية مع صلصة طماطم غنية فإن المعكرونة هي السبيل لنسيان الانفصال.

أغذية الطفولة

تناول شيء يذكرك بطفولتك يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، يأتي هذا بشكل خاص عندما يكون هذا الطعام مليئًا بالحنين للطفولة ، مما يجعلك تشعر بالدفء في الداخل تلقائيًا، لذلك لا تخجل من الاتصال بوالديك وطلب المساعدة في تحضير وجبة طفولتك في طبق.

وجبة دهنية

الأطعمة الدهنية التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون تجعلك أكثر سعادة، فالأطعمة الدهنية هي الحياة باعتدال بالطبع، فما تنتظرون؟ حزمة على البطاطس المقلية.

الحلويات

الحلويات تساعد في رفع مزاجك، سواء كان ذلك بسبب تأثير الدواء الوهمي أم لا، فإن تناول حلوى الشوكولاتة أو الحلوى بشكل عام سيضمن لك شكلاً محدودًا من السعادة في وقت الحاجة.