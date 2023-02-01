في عيد ميلادها.. أسباب انفصال شاكيرا عن بيكيه ومن علمها الرقص الشرقي؟

تحتفل نجمة البوب العالمية "شاكيرا" يوم الخميس 2 فبراير، بعيد ميلادها الـ 46، لتبهرنا طوال السنوات الطويلة الماضية بحضورها الطاغي في حفلاتها مما جعلها واحدة من أهم نجمات الغناء على مستوي العالم، وتحفر اسمها بأحرف من ذهب عبر أغانيها المميزة.

عيد ميلاد شاكيرا

تميزت شاكيرا بأدائها مقاطع لرقصات شرقية خلال أغانيها أو على المسرح، كما أنها كانت ترتدي بدلات رقص مبهجة ومميزة، تخطف بها أنظار الجماهير.

تعلم شاكيرا الرقص الشرقي

كان من علم الرقص الشرقي لـ "شاكيرا" الراقصة لوسي، حيث كشفت في تصريحات تلفزيونية أن هناك طبال مصري يعمل مع شاكيرا، كان يقوم بتصوير لوسي وهي ترقص، ثم يعرض ما قام بتصويره على شاكيرا لكي تتعلم منها بعض الحركات الاستعراضية، فبذلك علمتها الرقص دون أن تقابل شاكيرا وجهاً لوجه.

أسباب انفصال شاكيرا عن بيكيه

وعن السبب الرئيسي وراء انفصال الكولومبية شاكيرا عن زوجها الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب فريق نادي برشلونة، أوضحت شاكيرا أن الخيانة كانت سبب هذا الانفصال، حيث خانها بيكيه في الوقت الذي ضحت كثيرا في مسيرتها الفنية عندما قررت البقاء معه في كتالونيا، بدلا من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثر على عملها الفني كمغنية، فتعرف على فتيات أخريات بحسب روايات الإعلام الإسباني، لذلك فشاكيرا تشعر بنكران الجميل وبالتالي قررت الانفصال رغم المصالح الاقتصادية الضخمة التي تجمعهما، لأنه لم يقدر تضحياتها.

وفي مقابلة مع مجلة "إيل" الإسبانية، قالت شاكيرا، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، "أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب"، ودعمته في هذا، ووضعت مسيرتها في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم، ويفوز بالألقاب، بدلا من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عملها ومسيرتها، لتكون بذلك تصرفت تصرفا قائما على الحب.

هل تنتقم شاكيرا من بيكيه في عيد ميلاده؟

وتستعد شاكيرا هذه الفترة لإصدار أغنية جديدة، للانتقام من بيكيه في يوم عيد ميلاده، حيث كشفت عدة تقارير إعلامية أن شاكيرا اختارت أن تكون هذه الأغنية بمثابة هدية لبيكيه في يوم عيد ميلاده، الموافق لـ2 فبراير المقبل، وهو نفس يوم ميلادها.

وعلى الرغم من أن الثاني من فبراير هو يوم ميلاد شاكيرا أيضا، إلا أنها اختارت أن تحتفل بعيدها 46 على طريقتها، من خلال استمرارها في سلسلة الانتقام من بيكيه.

رغم تداول هذه الأخبار، لم تنفيها شاكيرا، ولم تؤكدها أيضا، حيث لم تنشر أي فيديو أو صورة ترويجية لهذا العمل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية شاكيرا الأخيرة Music Sessions #53، مازالت تحصد النجاح حتى الآن، حيث إن مشاهداتها على موقع يوتيوب وصل لـ 235 مليون مشاهدة على يوتيوب في ظرف أسبوعين.

وتعاونت شاكيرا في هذه الأغنية مع المنتج الموسيقي Bizarrap، واختارت من خلال هذا العمل، أن تصفي حساباتها مع بيكيه، حيث تحدثت بوضوح عن خياناته لها ولكن دون أن تذكر اسمه.