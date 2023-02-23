أخبار فاتتك| مسلسلات رمضان 2023.. وصفقات الزمالك الجديدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

مسلسلات رمضان 2023.. طرح بوسترات لنجوم «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة (صور)

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «سوق الكانتو» للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، وظهر كلا من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للمسلسل.

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صفقات الزمالك الجديدة تزين قائمة الفريق أمام الترجى التونسى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة.

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ظواهر كونية مدمرة.. ما هو تسوماني وسبب ارتباطه بالزلازل؟

حالة من الفزع سيطرت على المواطنين حول العالم بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت عدة دول في الآونة الأخيرة من بينها الزلزال الذي دمر مبان وخلّف عدد أكبر من الإصابات والموتى في كلٍ من تركيا وسوريا.

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على نابلس إلى 11 شهيدًا

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الدامي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدًا بعد الإعلان عن وفاة مسن (66 عامًا)، في حين توفي شاب متأثرًا بجراحه في وقت سابق في جنين.

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أحمد كريمة: المصريون علموا العالم التوحيد والفراعنة ليسوا مشركين (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفراعنة لم يكونوا جميعهم مشركين ووثنيين، وإن الحديث عن كفر فرعون كان يخص فرد واحد فقط.

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