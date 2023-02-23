الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على نابلس إلى 11 شهيداً

اشتباكات نابلس
اشتباكات نابلس

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الدامي على مدينة نابلس إلى 11 شهيداً بعد الإعلان عن وفاة مسن (66عاما)، في حين توفي شاب متأثرا بجروحه في وقت سابق في جنين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا "استشهاد 10 مواطنين، وهم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاما)".

 

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، "استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس اليوم"، ما رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 11 شهيدا، فيما أفادت وزارة الصحة مساء الأربعاء بوفاة الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (٣٠ عاماً) متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.

 

وأوضحت الصحة أن "الشهيد عناب أصيب بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء الليلة عن استشهاده".

 

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم 7 في حالة حرجة، ومنهم 3 صحفيين.

 

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حارة الشيخ مسلم عند أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف. حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

 

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال مواجهات في رام الله والبيرة وقرية النبي صالح والخليل ومخيم العروب وفي قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم، وفي بيت فجار بجنوبه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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