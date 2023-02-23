مسلسلات رمضان 2023.. طرح بوسترات لنجوم «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة (صور)

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «سوق الكانتو» للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، وظهر كلا من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للمسلسل.

كرارة

وحرصت الجهة المنتجة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، حيث تم عمل بوسترات لكل من النجم أمير كرارة، والنجمة مي عز الدين، والفنان القدير محمود البزاوى، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنان فتحى عبد الوهاب، والفنانة مها نصار، إضافة إلى بوستر جماعي لكرارة مع مي وعبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

وتدور فكرة المسلسل حول طاهر فواد عبد الكريم الحسيني، شاب مصري يناضل ضد الإنجليز قادة هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملاءه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق، ليقع في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عز الدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل «سوق الكانتو» تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وحيث تدور الأحداث في إطار شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.

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طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «سوق الكانتو» للنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، بوسترات دعائية لأبطال المسلسل بشكل منفرد، وظهر كلا من الفنانين المشاركين فى العمل بشكل جديد ومختلف يتناسب مع القصة الدرامية للمسلسل.

وحرصت الجهة المنتجة سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، حيث تم عمل بوسترات لكل من النجم أمير كرارة، والنجمة مي عز الدين، والفنان القدير محمود البزاوى، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنان فتحى عبد الوهاب، والفنانة مها نصار، إضافة إلى بوستر جماعي لكرارة مع مي وعبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

ويجسد كرارة، خلال الأحداث شخصية شاب يدعى طه، ويسكن في منطقة شعبية يعمل في تجارة القماش، ليقع في حب فتاة يونانية، وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة مي عز الدين بالعمل، وتحدث بينهما قصة حب.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل «سوق الكانتو» تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، وحيث تدور الأحداث في إطار شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.