صفقات الزمالك الجديدة تزين قائمة الفريق أمام الترجى التونسى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

فيريرا يخصص فقرة للتسديد على المرمى

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال المران الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام و حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة والتي خاضها جميع اللاعبين بالتناوب.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع العرضيات بالشكل الأمثل، بجانب أمور فنية أخرى خاصة بالشق الهجومي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الترجي.

وألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين وشرح بعض الأمور الخططية الخاصة بخطة اللعب ، بجانب أدوار تكتيكية وفنية مطلوبة من بعض اللاعبين داخل أرضية الملعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة تم خلالها التدريب على بعض الأمور الفنية التي تم الاتفاق عليها، تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.