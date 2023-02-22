ظواهر كونية مدمرة.. ما هو تسوماني وسبب ارتباطه بالزلازل؟

حالة من الفزع سيطرت على المواطنين حول العالم بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت عدة دول في الآونة الأخيرة من بينها الزلزال الذي دمر مبان وخلّف عدد أكبر من الإصابات والموتى في كلٍ من تركيا وسوريا، والحديث عن "عاصفة أوتو" التي ضربت اسكتلندا وبريطانيا، وتسببت في انهيار بعض المباني.

وتساءل البعض من مستخدمي مواقع التواصل عن حقيقة تعرض البلاد لتسونامي جديد خاصة بعد تلك الظواهر الطبيعية التي ضربت عدد من البلاد في الفترة الماضية، فيما تساءل البعض عن معني تسوماني، وترصد "الدستور" في السطور التالية.

تسونامي هو موجة بحرية ناجمة عن إزاحة فجائية واسعة النطاق لجزء كبير من قاع البحر إلى أعلى، وأكثر أسبابها شيوعًا هو الزلازل وهو من ضمن الظواهر الكونية التي وقعت في البلاد في الآونة الأخيرة.

تسونامي ينتج عن أنشطة أرضية في قاع البحر مثل الانجرافات الأرضية أو الانفجارات البركانية، وأي ساحل معر لضربات تسونامي الذي تتحرك موجاته لتضرب اليابسة بأمواج يزيد ارتفاعها على 20 مترًا.

ويمكن للمياه أن تتوغل في اليابسة لعدة كيلومترات في المناطق المسطحة، وأن تتحرك صعودًا في الجداول والأنهار، جارفة ومدمرة كل ما يعترض طريقها.

وتستمر الأمواج في ضرب الشاطئ لساعات عديدة ويمكن أن تستمر التيارات الخطيرة لعدة أيام. وعلى الرغم من أنه لا يمكن منع حدوث تسونامي، إلا أنه يمكن تقليل تأثيره عندما تفهم المجتمعات المحلية المخاطر المرتبطة به وتتلقى التحذيرات في الوقت المناسب مع إلمامها بكيفية الاستجابة.

من الناحية التاريخية، تسونامي ليس ظاهرة نادرة حيث وقع خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن 796 «تسوناميا» tsonamya حلت 17% منها بالشواطئ اليابانية من بينها 25 كارثة تسونامي في القرن الماضي، معظمها سجلت في آسيا والمحيط الهادئ، خاصة اليابان.

أول من ربط التسونامي بالزلازل في تاريخ العلوم الطبيعية

في أوائل 426 قبل الميلاد تساءل المؤرخ اليوناني ثيويسدسديس في كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيسية عن أسباب كارثة تسونامي وقال بأنه من الأرجح أنه ينجم عن زلازل المحيطات وبهذا كان أول من ربط التسونامي بالزلازل في تاريخ العلوم الطبيعية.