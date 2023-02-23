الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

أحمد كريمة: المصريون علموا العالم التوحيد والفراعنة ليسوا مشركين (فيديو)

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفراعنة لم يكونوا جميعهم مشركين ووثنيين، وإن الحديث عن كفر فرعون كان يخص فرد واحد فقط.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الحدث اليوم"، أن المصري القديم مثل إخناتون كان يؤمن بوجود إله، المصريين القدماء كلهم يؤمنون بالبعث، والنقوش على المعابد تثبت ذلك.

وأردف: "احنا اللي علمنا العالم التوحيد؛ لأن سيدنا إدريس كان من القدماء المصريين، ومن أكابر الأنبياء".

ونفى "كريمة"، وجود سحر حقيقي، قائلًا: "فرعون ظن أن موسى يمارس السحر، جمع له السحرة، لما ألقوا حبالهم خيل لللناس أنها تسعى، ما يؤكد أن السحر ليس حقيقة، وإنما تخييل للأبصار، السحر الوحيد الحقيقي هو انقلاب عصا موسى لحية؛ لأنها معجزة من عند الله".

وكان "كريمة" أثار الجدل مؤخرًا بتصريح له حول تحريم التصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، ثم عاد وتراجع عن فتواه، قائلًا إنه قصد من يريد بذلك الشهرة فقط، وليس الأشخاص العاديين؛ لأن التصوير أصبح عادة.

وسبق أن ناشد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منع  دخول الكاميرات إلى داخل الكعبة.

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