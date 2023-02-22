لوحة «cracked childhood» تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أبهرت المتسابقة نادين عبدالحليم، لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة "cracked childhood".

وعلق الدكتور أشرف رضا: "لوحة جميلة جدًا"، ووافقه الرأي سامح إسماعيل، قائلًا: "العمل جميل، والحالة الشعورية وصلت بجد".

بينما قالت تريز أنطوان: "عاجبني شكل الوش والتعبير بتاعه.. نجحتِ في توصيل الحالة التعبيرية".

"الدوم"

وبدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكل أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنانة التشكيلية.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

اقرأ أيضًا:

«الدوم».. أبرز المرشحين للصعود لمسابقة الدقيقة الواحدة من منطقة القناة

تعرف على لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني في «الدوم»

ريهام السهلي لمتسابقي «الدوم»: خليك على شخصيتك هي أجمل حاجة في الدنيا

أجواء حماسية في كواليس أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة بـ«الدوم»

