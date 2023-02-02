تعرف على لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني في «الدوم»

بدأت الحلقة الثامنة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة التقديم التليفزيوني.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة التقديم التليفزيوني من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

الدوم"

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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