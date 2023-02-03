أجواء حماسية في كواليس أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة بـ«الدوم»

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة التقديم التليفزيوني من الفنان حميد الشاعري، وأنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

وأجرت كاميرا "الدوم"، جولة بين المتسابقين في فئة الغناء خلف الكواليس حيث دارت أجواء حماسية.

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضما إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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