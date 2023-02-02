الجمعة 03 فبراير 2023
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ريهام السهلي لمتسابقي «الدوم»: خليك على شخصيتك هي أجمل حاجة في الدنيا

الإعلامية ريهام السهلي
الإعلامية ريهام السهلي

حرصت الإعلامية ريهام السهلي، على تقديم بعض النصائح للمتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني، في أول حلقة لمسابقة الدقيقة الواحدة.
وقالت السهلي: "أحب أقولهم متخافوش ويبقوا نفسهم كل واحد يكون نفسه، شخصيته وحدها هي أجمل حاجة في الدنيا".

 "الدوم"

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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