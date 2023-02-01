«الدوم».. أبرز المرشحين للصعود لمسابقة الدقيقة الواحدة من منطقة القناة

بدأت حلقة مميزة من برنامج "الدوم" والتي سيكون فيها لأول مرة إعلان أسماء المتسابقين الصاعدين لمسابقة الدقيقة الواحدة بتحكيم من كوكبة من النجوم.

وجاء أبرز المتسابقين من منطقة القناة:

ندى أشرف أنور، من بورسعيد، عن فئة الغناء.

عزة وجدي حسين، من بورسعيد، عن فئة التمثيل.

محمد أحمد زيدان، من بورسعيد عن فئة الغناء.

ماهر جمال ماهر، من السويس عن فئة التمثيل.

عبدالرحمن مجدي علي، من الإسماعيلية عن فئة التمثيل.

“الدوم”

وبدأت حلقات تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضما إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.