الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس شعبة الأرز: استقرار فى أسعار الأرز على مدار العام

رجب شحاتة
رجب شحاتة

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن جهود الدولة في توفير مخزون استراتيجي من الأرز.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين تحركت لمواجهة ارتفاع طن الأرز وأعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز المستورد، موضحًا أنه تباعًا سيتم توفير 50 ألف طن في التموين كل أسبوع.

وأضاف أنه اليوم تم توفير الأرز بـ14 ألفًا و500 جنيه للطن، ولكن الأهم سيكون هناك استقرار في أسعار الأرز، على مدار العام ولن يكون هناك صعود في حالة الاستيراد المستمر وتثبيت الكميات المعلن عنها، موضحًا أن كيلو الأرز درجة أولى في الجملة 23 جنيهًا.

وأكد رجب شحاتة أنه على أصحاب السوبر ماركت عدم المبالغة فى البيع، لافتًا إلى أن الأرز في معارض "أهلًا رمضان" أسعاره مدعمة بـ14 جنيهًا، لافتًا إلى أنه في شهر مارس ستأتى كميات تباعًا حتى شهر يونيو والتي تبدأ بـ50 ألف طن.

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