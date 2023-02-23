سعر الريال السعودي والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

سجل الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وبلغ سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء ، و 8.17 جنيه للبيع.

وسجلت أغلب العملات الخليجية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، لتستقر عند المستوى السعري التاريخي الذي وصل له مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-2-2023

الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء ، و 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.11 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري : 8.06 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 8.09 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

: 8.03 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

8.06 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

العملات الخليجية اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 96.16 جنيه للشراء، 99.78 للبيع.

الدينار في بنك مصر: 96.18 جنيه للشراء، 99.78 للبيع.

الدينار في بنك الإسكندرية: 96.12 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

الدينار في البنك التجاري الدولي: 96.45 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.

الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.

الدرهم الإماراتي في بنك البركة : 8.20 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.