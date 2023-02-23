الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودي والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وبلغ سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء ، و 8.17 جنيه للبيع.

وسجلت أغلب العملات الخليجية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، لتستقر عند المستوى السعري التاريخي الذي وصل له مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة. 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-2-2023

  • الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.14 جنيه للشراء ، و 8.17 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.11 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري : 8.06 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

تقارير دولية تسلط الضوء على توجه عالمي لتثبيت سعر الفائدة

تامر أمين: «سعر الضمان» الحل الأمثل لأزمات الفلاح المصرى

  • سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 8.09 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك سايب
  • : 8.03 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك المشرق
  • 8.06 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

العملات الخليجية اليوم  

  • سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 96.16 جنيه للشراء، 99.78 للبيع.
  • الدينار في بنك مصر: 96.18 جنيه للشراء، 99.78 للبيع.
  • الدينار في بنك الإسكندرية: 96.12 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.
  • الدينار في البنك التجاري الدولي: 96.45 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.
  • الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.
  • الدرهم الإماراتي في بنك البركة : 8.20 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.
txt

زيادة جديدة للفلاحين في أسعار توريد قصب السكر (إنفوجراف)

  • الدرهم الإماراتي في بنك المشرق: 8.27 جنيه للشراء، 8.34 للبيع.
الريال السعودي العملات الخليجية البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

تراجع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-2-2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-2-2023

صحيفة قبرصية: المتحف المصرى بالتحرير يذهل الزوار بعد تجديده

مجلة دولية: مصر تحقق طفرة فى عدد السياحة الوافدة

«انتظرونا 5 أشهر».. الحكومة تزف بشرى بشأن أسعار الدواجن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم