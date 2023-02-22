الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يهزم خيبل اليمني في البطولة العربية للطائرة

البطولة العربية للطائرة
البطولة العربية للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على نظيره خيبل اليمنى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة.

ونجح الأهلى فى الفوز على بنى ياس الإماراتي فى ثانى لقاءاته، أمس الثلاثاء بعد أن فاز على مصافى الشمال العراقى فى ضربة بداية المنافسة بنتيجة 3/0.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.

كما أقيمت اليوم 4 مباريات أخري  ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات البطولة العرب للانديه للكرة الطائرة وقد حقق فريق الأهلي القطري الفوز على نظيره فريق الميناء اليمني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-21”، ”25-22”، ”25-11”.

وحقق فريق السويحلي الليبي الفوز على نظيره الصداقة الفلسطيني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-21”، ”25-20”، ”25-18”.

كما حقق فريق السيب العماني الفوز على نظيره فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”31-29”، ”23-25”، ”27-25”.

وحقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق مصافي الشمال العراقي بنتيجة ”3-2”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-20”، ”25-16”، ”25-20”، ”25-16”، ”15-10”.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي المصري نظيره فريق خيبل المهرة اليمني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه فريق كاظمة الكويتي نظيره فريق النصر البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الاهلى الأهلي القطري الميناء اليمن رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى السيب عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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