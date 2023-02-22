أحمد بدوى ناعيًا النائب أحمد حتة: رحيله خسارة للعمل البرلمانى

نعى النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، النائب أحمد حتة، والذي وافته المنية أمس، سائلًا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وقال بدوي في بيان له: "نعزي أنفسنا في وفاة النائب المخلص لقضايا وطنه، أحمد حتة، لقد كان شجاعًا في الدفاع عن قضايا وهموم الشارع المصري مخلصًا لمواقفه، ونعم المثل لنائب الشعب في مجلس النواب".

وتابع النائب: "عرفناه أخلاقًا وقدوة في العمل البرلماني الرفيع والنزيه، رحم الله أحمد حتة وأسكنه فسيح جناته"، مردفًا أن خسارة البرلمان في وفاة النائب أحمد حتة، فاجعة حقيقية لمجلس النواب.

واختتم النائب أحمد بدوي بيانه، قائلًا إنه وإذ يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، فهو يدعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد نعى النائب أحمد حتة، وأصدر المجلس بيانًا أمس قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى؛ ينعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبدالمحسن حتة، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء 21 فبراير 2023".

وتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد حتة عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بشمال محافظة المنيا الذى توفي أمس، حسبما نظم قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.